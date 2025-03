OL ‍: Fofana au PSG, Textor attend Al-Khelaïfi au bar

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Auteur de performances remarquées avec l’Olympique Lyonnais, Malick Fofana a tapé dans l’œil de plusieurs clubs en Europe. L’international belge intéresse notamment le Paris Saint-Germain dont le président Nasser Al-Khelaïfi devra se réconcilier avec son homologue John Textor pour avancer sur cette piste.

Et si Nasser Al-Khelaïfi et John Textor faisaient la paix ? Après les tensions ces derniers mois, l’hypothèse paraît peu probable. Mais les deux hommes devront finir par s’entendre s’ils souhaitent conclure le transfert de Malick Fofana (19 ans). Car selon les informations de CaughtOffside, le Paris Saint-Germain fait partie des courtisans de l’ailier de l’Olympique Lyonnais. La source cite également Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Newcastle et la Juventus Turin parmi les formations qui suivent ses performances.

Fofana disponible pour 50 M€

Pour le moment, les équipes énumérées se contentent d’observer l’international belge et aucune d’entre elles n’aurait tenté une approche concrète. En tout cas, Malick Fofana serait prêt à quitter Lyon cet été sachant que ses dirigeants pourraient accepter de le transférer pour 50 millions d’euros. Une belle plus-value en perspective pour l’ancien joueur de La Gantoise recruté pour 17 millions d’euros en janvier 2024. La recette ne laisserait sûrement pas la DNCG indifférente au moment de trancher sur le cas de l’Olympique Lyonnais. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain passera à l’action.

Textor prend deux pages dans L'Equipe pour torpiller Labrune et Al-Khelaïfi https://t.co/pJ5HB04VCu — Foot01.com (@Foot01_com) February 21, 2025

Avant toute discussion, le président Nasser Al-Khelaïfi devra d’abord faire le premier pas vers John Textor. « Vendre Rayan Cherki ou Malick Fofana au PSG ? Aujourd’hui ? Non, absolument pas, répondait le propriétaire lyonnais à RMC en janvier dernier. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser tant qu’on ne se sera pas serré la main, partagé une bière et décidé ensemble d’aider le championnat de France. C’est évident, ma relation avec Nasser n’est plus ce qu’elle a été, mais les hommes restent des hommes, on peut passer outre. Mais pour l’instant non, je ne lui vendrai personne. » Depuis, la situation ne s’est pas améliorée. Au contraire.