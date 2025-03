OL ‍: Paulo Fonseca condamné sans appel

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après plusieurs semaines tendues concernant l'arbitrage en France, Pablo Longoria et Paulo Fonseca ont été suspendus. La sanction envers l'entraîneur lyonnais (9 mois d'interdiction de banc et de vestiaire) est jugée excessive par de nombreux observateurs, pas par la ministre des Sports.

Quand John Textor a nommé Paulo Fonseca sur le banc de l'OL, il souhaitait que le Portugais marque les esprits en Ligue 1. C'est déjà le cas mais pas de la manière voulue par l'Américain. Ulcéré par l'arbitrage de Benoît Millot, Fonseca est allé lui crier dessus pendant Lyon-Brest. Une violence verbale qui lui a coûté cher : l'entraîneur des Gones est privé de banc jusqu'au 30 novembre prochain et même de vestiaire jusqu'en septembre. Jamais un technicien n'avait été puni aussi lourdement en France. Une sanction inédite qui interpelle les acteurs du football français.

La Ligue 1 a enfin fait des exemples

Certains journalistes, mais aussi des entraîneurs comme Antoine Kombouaré l'ont jugé disproportionnée. Ils mettent en avant la complexité de cette sanction et avancent qu'on empêche Paulo Fonseca de faire son travail. Tandis que l'OL veut contester la suspension décidée par la LFP, la ministre des Sports a donné un avis bien différent. Invitée de l'émission Salon VIP sur beIN Sports, Marie Barsacq s'est réjouie de voir le Portugais mais aussi Pablo Longoria payer pour leurs fautes.

« Oui, je pense que ces sanctions sont des sanctions exemplaires, qui permettent de montrer aussi que le sport professionnel doit être exemplaire parce qu’il est source d’inspiration pour le sport amateur et c’est notamment vrai dans le football. Ces comportements, quand on est président d’un club professionnel, entraîneur d’un club professionnel, n’ont pas leur place. Je salue évidemment ces sanctions, elles ont aussi une dimension dissuasive pour rappeler à chacun ses responsabilités. En tout cas, c’est le message que j’ai aussi adressé aux présidents de clubs. C’est aussi très important aujourd’hui de redorer l’image du football qui souffre et sur lequel il faut vraiment travailler », a t-elle lâché. Un soutien du gouvernement qui ne fera pas de mal à la LFP.