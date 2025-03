OL ‍: L'arbitrage et Lyon, ça devient un scandale

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a réussi à arracher la victoire dimanche après-midi contre Le Havre (4-2), mais l’arbitrage de Bastien Dechepy laisse un goût amer à John Textor et aux dirigeants lyonnais… mais pas uniquement.

On le sait, les relations entre l’Olympique Lyonnais et la Ligue de Football Professionnel ne sont pas au beau fixe depuis le début de la saison. John Textor, opposant assumé de Vincent Labrune ou encore de Nasser Al-Khelaïfi, s’est notamment indigné de la suspension historiquement longue infligée à Paulo Fonseca après son tête contre tête avec l’arbitre Benoit Millot lors du match entre l’OL et Brest. L’homme d’affaires américain s’est de nouveau plaint, mais cette fois pour critiquer l’arbitrage du match face au Havre ce dimanche.

🚨 30' PENALTY POUR LE HAVRE ! pic.twitter.com/PDaJVzUUyz — RMC Sport (@RMCsport) March 16, 2025

Cette fois, difficile de contredire le boss de l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas compris comment Bastien Dechepy, après visionnage des images, a pu accorder un penalty aux Normands pour la faute imaginaire d’Ernest Nuamah sur Yassine Kechta. « Très déçu de l'arbitre. La VAR aurait dû confirmer l'absence de contact. Le joueur du Havre a trébuché sur son propre pied » a publié l’Américain sur ses réseaux sociaux. Il n’est pas le seul à être scandalisé par la décision de Bastien Dechepy puisque sur son compte X, l’insider Mohamed Toubache-Ter s’est également indigné de l’arbitrage défavorable aux Gones.

« C’est très grave ce qu’il se passe à Lyon »

« Juste et logique, Lyon fait la grosse opération du week-end. Que cette victoire n’efface pas le scandale Dechepy. Quand un coach ne gagne pas, il est viré. Quand un joueur n’est pas bon, il ne joue pas. C’est très très grave ce qu’il se passe à Lyon avec monsieur Dechepy. Comment a-t-il pu accorder ce penalty avec l’aide du VAR ? C’est de la malhonnêteté crasse ? C’est volontaire ? Trop gros pour que ce soit vrai. C’est très grave » a publié l’insider sur les réseaux sociaux. Du côté des supporters lyonnais, on partage évidemment ce point de vue et on se demande dans quelle mesure l’arbitre du match a volontairement souhaité handicaper l’OL avec ce penalty presque lunaire. La direction nationale de l’arbitrage, qui révèle chaque lundi les conversations entre la VAR et les arbitres sur plusieurs actions du week-end, apportera peut-être des réponses dans les heures à venir.