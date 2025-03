OL ‍: Fonseca suspendu, le coup de génie ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'OL a pris le meilleur sur Le Havre en Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca enchainent bien depuis quelques matchs et croient plus que jamais en leurs chances de terminer à une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

L'OL est plus que jamais concerné par la lutte pour la Ligue des champions cette saison en Ligue 1. Les Gones sont sur une excellente dynamique. L'arrivée de Paulo Fonseca a redonné un coup de fouet au collectif rhodanien. Ce dimanche lors de la réception du Havre, tout n'a pas été parfait mais l'OL a une nouvelle fois fait preuve d'une très belle force collective et mentale. La récente suspension de Paulo Fonseca ne semble pas affecter le groupe. Tous les voyants sont donc au vert, avec également une belle qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europe. Sidney Govou savoure.

Govou adore cet OL version Fonseca

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet fait un petit point sur son ressenti concernant la situation à Lyon : « Bizarrement, même si l’OL a longtemps été mené, collectivement, techniquement et tactiquement, il était supérieur, et je n’ai jamais eu peur. Un joueur havrais a dit après le match que quand les Lyonnais accéléraient, ça allait trop vite pour eux, et tout est dit. (... Il y a eu un bon coaching aussi lors des derniers matches, peut-être qu’un entraîneur voit mieux d’en haut finalement ! Sa suspension n’est pas trop problématique car les joueurs ont une saison à finir et des objectifs. Je doute plus sur le fait de redémarrer une saison dans ces conditions, avec un nouveau groupe. Mais on verra ça plus tard ». Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OL sera opposé à Strasbourg. Une autre équipe en très belle forme et qui a des ambitions d'Europe en cette fin de saison.