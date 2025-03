Nasser Larguet à l'OL, c'est la surprise du chef ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Avant de trancher concernant l'avenir de son centre de formation, l'Olympique Lyonnais a décidé de confier à l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille un audit sur la situation actuelle.

C'est un dossier qui agite les coulisses de l'OL, mais également les supporters qui ne se contentent pas des résultats de l'équipe professionnelle, John Textor réfléchit très sérieusement à l'avenir de l'école de football et de la préformation lyonnaise. Alors que l'Olympique Lyonnais a toujours fait de sa pépinière son point fort, au point même d'être une référence dans toute l'Europe, le propriétaire américain de l'OL réfléchit sur ce qu'il faut faire de ce secteur. Tandis que certains ont rapidement conclu que John Textor voulait supprimer purement et simplement la préformation, le club rhodanien a fait savoir qu'un groupe de réflexion avait été mis en place afin de savoir comment faire évoluer les choses. Et du côté du site spécialisé Olympique et Lyonnais, on révèle qu'une première décision avait été prise par ce conseil des sages.

L'OL compte sur un ancien de l'OM pour s'améliorer

A l'initiative de Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'Olympique Lyonnais, des contacts ont été noués avec Nasser Larguet, spécialiste de la formation, mais connu surtout du grand public pour avoir été l'éphémère entraîneur de l'Olympique de Marseille en 2021 lorsque Pablo Longoria avait viré André Villas-Boas avant de le remplacer par Jorge Sampaoli. Larguet avait ensuite retrouvé son poste de directeur du centre de formation de l'OM avant de démissionner un an plus tard pour devenir directeur technique national de l'Arabie Saoudite. C'est bien évidemment lors de son passage à l'OM que Louis-Jean a connu le spécialiste de la formation.

C'est dans le cadre d'un audit que Nasser Larguer interviendra à l'Olympique Lyonnais et donnera son avis sur l'organisation actuelle et ses préconisations pour l'avenir. Il faudra ensuite savoir ce que John Textor fera de tout cela, le propriétaire de l'OL ayant toujours le final cut, comme cela a notamment été le cas pour le limogeage de Pierre Sage et son remplacement par Paulo Fonseca.