OL ‍: Lyon en Ligue des champions, un journaliste l'annonce

Par Quentin Mallet

La bonne dynamique de l’Olympique Lyonnais permet de lancer le débat sur ses chances de se qualifier en Ligue des champions à l’issue de la saison. Pour ce journaliste, Lyon peut y croire.

Cette saison, l’Olympique Lyonnais vit de nombreux chamboulements. Financièrement, John Textor a monté un plan qui n'a pas convaincu la DNCG et a été interdit de recrutement dans la foulée à cause de la trop grosse dette liée au club. Sportivement, il n’y avait pas encore le feu au lac que l’homme d’affaires américain se séparait de Pierre Sage en cours de saison pour prendre Paulo Fonseca dans la foulée. Pour autant, les Gones jouent encore sur plusieurs tableaux. En Ligue Europa, la belle victoire à Bucarest permet d’entrevoir la lumière des quarts de finale de la C3. En Ligue 1, la dynamique est telle que l’OL est plus que largement dans la course pour aller décrocher une belle place en fin de saison. La Ligue des champions n’est d’ailleurs pas si loin. Pour Laurent Hess, rédacteur chez But, Lyon a toutes les cartes en main pour aller l'accrocher.

« Ouvrir les portes de la Ligue des champions »

« Cette victoire replace les Gones dans la lutte pour les places européennes. Devant, Nice n’est plus qu’à 4 points, Lille et Monaco, quant à eux, sont à deux petits points. A neuf journées de la fin du championnat de France, tous les espoirs sont donc permis pour une qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Et il est une évidence que la dynamique est bonne à Lyon, bien meilleure en tout cas que chez ses concurrents pour le haut du tableau en Ligue 1 et donc pour une qualification en Ligue des champions la saison prochaine. (...) S’imposer dans la foulée sur le terrain de Bucarest, en Ligue Europa, ainsi qu’à Nice. Il fallait quand même le faire. Je veux donc bien croire que l’Olympique Lyonnais arrive lancé dans ce sprint final et qu’il peut s’ouvrir les portes de la Ligue des champions », affirme Laurent Hess à propos des chances de l’OL de se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Il ne faut toutefois pas occulter un paramètre important : le calendrier. D’aucuns diraient qu’il est abordable, voire favorable, mais la réalité est la suivante. Lyon doit encore affronter des équipes concurrentes comme Strasbourg, Lille, Lens et Monaco, ainsi qu’un derby face aux Verts qui sera quoi qu’il arrive chaud bouillant.