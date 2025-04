OL ‍: Cherki à Dortmund, la presse allemande confirme ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Cible du Borussia Dortmund à l'été 2024, et encore plus lors du récent mercato d'hiver, Rayan Cherki est toujours une priorité du club allemand. La presse locale confirme que le BVB reviendra discuter avec l'Olympique Lyonnais.

Personne ne l'a oublié du côté de l'OL, jusqu'aux dernières heures du dernier marché hivernal des transferts, le Borussia Dortmund, qui avait un accord avec Rayan Cherki, a pensé aboutir à une signature. Au point même que le club allemand avait laissé un avion en stand-by à Lyon afin de ramener le meilleur passeur européen si John Textor validait l'opération. Mais le patron de l'Olympique Lyonnais n'a pas cédé, Paulo Fonseca comptant sur Cherki pour tenter de qualifier son équipe pour la prochaine Ligue des champions. Cependant, les dirigeants allemands n'ont pas du tout abdiqué et le quotidien Ruhr Narichten annonce que du côté de Dortmund on souhaite faire de Rayan Cherki le renfort vedette du prochain mercato d'été et que Sebastian Kehl, le directeur sportif du BVB, est déjà prêt à négocier avec John Textor.

Dortmund espère que l'OL n'ira pas en Ligue des champions

Un avion privé pour Cherki, Textor le bloque à Lyon https://t.co/EllAoG3fFV — Foot01.com (@Foot01_com) February 3, 2025

Journaliste pour le quotidien allemand, Dirk Krampe précise que l'actuel 10e de Bundesliga, mais tout de même qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, on observe les résultats de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Et on a bien compris que si l'OL ne se qualifiait pas pour la prochaine C1, alors Textor sera obligé de vendre des joueurs, et probablement Rayan Cherki afin de ne pas être sanctionné par la DNCG. Et contrairement à janvier dernier, le propriétaire américain de l'OL ne pourra pas brutaliser Dortmund, John Textor ayant jugé insultante l'offre transmise pour Cherki, à savoir 22,5 millions d'euros, de même que son timing qui empêchait Lyon de trouver un remplaçant à son prodige. Malgré cela, le BVB89 n'a pas abandonné et les négociations devraient donc reprendre une fois l'actuelle saison terminée pour l'Olympique Lyonnais et le Borussia Dortmund.

Reste que les récentes performances de Rayan Cherki en Ligue 1 et en Europa League devraient à la fois faire grimper son prix, mais probablement aussi attirer d'autres clubs européens. Pour Dortmund, la bataille pour la pépite lyonnais sera inévitablement plus compliquée.