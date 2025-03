OL ‍: Romain Molina pointe du doigt John Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La publication des comptes d'Eagle Football Groupe pour la première moitié de la saison 2024-2025 a rapidement fait réagir Romain Molina. Le journaliste n'est pas du tout étonné par le bilan comptable du club de John Textor.

Les comptes de l'Olympique Lyonnais ne sont pas bons, mais le propriétaire de l'OL l'a indiqué dans le communiqué commentant la publication des résultats financiers, il va profiter du prochain marché des transferts pour assainir ses finances en vendant plusieurs joueurs recrutés à l'époque de Jean-Michel Aulas. Une promesse qui va devoir être tenue, car en l'espace d'un an, les choses ne se sont pas du tout améliorées du côté des caisses du club rhodanien, malgré la menace d'une relégation par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. En réponse à cette officialisation des comptes d'Eagle Football Group, Romain Molina a fait remarquer que cela n'était pas une surprise pour lui, et il a prévenu les supporters lyonnais qu'ils devaient s'attendre à une grande purge au cours de l'été prochain. Au moment où John Textor a fait un énorme effort financier pour recruter Paulo Fonseca à la place de Pierre Sage, le journaliste n'est pas optimiste.

Romain Molina annonce les soldes d'été à l'OL

-117 millions en résultat net pour l’OL sur le premier semestre 2024/2025



Il y a les effets d’annonce, puis la réalité des chiffres (surtout vu comme les capitaux propres ont fondu et sont désormais dans le négatif)



La grande braderie continuera cet été… — Romain Molina (@Romain_Molina) March 28, 2025

C'est via son compte X (anciennement Twitter) que Romain Molina a fait passer le message à ses 548.000 followers. « -117 millions en résultat net pour l’OL sur le premier semestre 2024/2025. Il y a les effets d’annonce, puis la réalité des chiffres (surtout vu comme les capitaux propres ont fondu et sont désormais dans le négatif). La grande braderie continuera cet été… », prévient le journaliste, qui flaire toujours les bons dossiers et prend évidemment en retour de très virulentes critiques de certains supporters de l'Olympique Lyonnais qui l'accusent de tous les maux. Les mêmes qui l'encensent quand Romain Molina s'en prend à l'OM ou au PSG sur X ou dans ses vidéos Youtube.