OL ‍: Aulas c'est un dieu, Michaël Youn craque pour JMA

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Supporter revendiqué du Paris Saint-Germain, Michaël Youn a récemment tourné à Lyon. L'occasion pour lui de dire tout le bien qu'il pensait de Jean-Michel Aulas, ancien président de l'OL et probable candidat à la mairie de Lyon.

Michaël Youn est un vrai fan du PSG, au point même que l'ancien animateur du Morning Live sur M6 avait été interdit de stade pendant quatre mois pour avoir brandi un fumigène lors de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille en mai 2016. Les années sont passées, et désormais âgé de 51 ans, Michaël Youn s'est (un peu) assagi. Mais il est toujours passionné par le football, et forcément, quand il est de passage dans la capitale des Gaules pour tourner une série, Flashback, qui sera diffusée en avril sur TF1, l'acteur n'échappe pas à une question sur la possibilité qu'il devienne supporter de l'Olympique Lyonnais. S'il a répondu un « non » clair et net à cette interrogation, Michaël Youn a reconnu qu'il aurait tout de même bien aimé avoir au PSG un président comme Jean-Michel Aulas.

Jean-Michel Aulas, un président de rêve

Aulas maire de Lyon, un sondage qui ne fait plus rire https://t.co/RfPsRi7AMo — Foot01.com (@Foot01_com) March 17, 2025

Répondant à nos confrères du Progrès, Michaël Youn ne masque pas son admiration pour celui qui va probablement annoncer d'ici peu sa candidature pour la mairie de Lyon. « Respect à l’OL et surtout parce que j’aurais adoré avoir un président de club comme Jean-Michel Aulas. Je trouve cet homme extraordinaire et je dis cela sans aucune ironie. Je trouve qu’il a tellement fait pour son club. Pour moi, c’est LE président d’un club de football par excellence », confie l'acteur, qui n'a pas dit le moindre mot sur John Textor, nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais, mais tout aussi incisif lorsque les choses ne vont pas dans son sens. Michaël Youn n'est pas le premier à reconnaître que JMA était le président dont pas mal de supporters des clubs rivaux de l'OL rêvaient, même si ce dernier était parfois agaçant en défendant l'institution Olympique Lyonnais contre vents et marées, là où certains patrons de grands clubs se taisaient.