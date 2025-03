L’OL doit broyer les petits, Paulo Fonseca est impitoyable

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En dehors de la défaite face au PSG le 23 février, l’OL est sur une dynamique positive, notamment grâce à ses excellents résultats face aux équipes moins prestigieuses en Ligue 1, un élément clé pour Paulo Fonseca.

Vainqueur de Reims, Montpellier, Brest ou encore Nice depuis un mois et demi, l’Olympique Lyonnais est sur une très bonne lancée en Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca ont l’occasion ce dimanche de réaliser le très gros coup de la 26e journée du championnat puisque Nice a été accroché par Auxerre tandis que Lille a été battu à Nantes et que l’OM se déplace sur la pelouse du PSG ce dimanche soir. Les Gones peuvent intégrer le top 5 et se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des Champions en cas de succès face au Havre à domicile.

Paulo Fonseca veut faire le plein contre les petits

Et le faux pas est tout simplement interdit pour Paulo Fonseca, qui a lancé un objectif clair à ses joueurs selon Le Progrès sur cette fin de saison : gagner tous les matchs face aux « petits » de Ligue 1. L’entraîneur portugais considère que c’est avant tout en gagnant les matchs pour lesquels l’OL est favori que le club rhodanien va continuer à grappiller des places au classement. Ce que l’ancien technicien de l’AC Milan et de Lille avait déjà exprimé en conférence de presse avant la rencontre.

OL : Manchester United, la très bonne nouvelle pour Lyon https://t.co/eUi3jcryFS — Foot01.com (@Foot01_com) March 15, 2025

« Il est interdit de parler de Manchester United dans le vestiaire. Car ces matches sont très loin (10 et 17 avril). Si on est ambitieux, c’est justement dans un match contre une équipe comme Le Havre que l’on doit démontrer notre caractère, notre personnalité. C’est un bon test pour juger notre capacité mentale » avait-il expliqué. Paulo Fonseca, qui va retrouver les tribunes ce dimanche après avoir été sur le banc en Europa League ce jeudi, espère que ses joueurs ne se relâcheront pas après leur qualification européenne et alors qu’une superbe affiche contre Manchester United se profile. Car tout autre résultat qu’une victoire face au Havre mettrait à coup sûr leur entraîneur dans une colère noire pour terminer la semaine.