L'OL reçoit deux offres effrayantes

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, l'OL va vivre une intersaison mouvementée. Le club rhodanien doit absolument vendre afin de contenter la DNCG, qui ne veut pas relâcher sa pression.

L'OL s'apprête à vivre une fin de saison excitante. Les hommes de Paulo Fonseca sont en pleine lutte pour le top 4 en Ligue 1 et vont prochainement disputer un quart de finale d'Europa League face à Manchester United. Cependant, la situation économique du club rhodanien reste bancale. John Textor n'aura pas le choix l'été prochain : il faudra vendre. Pas mal de joueurs lyonnais ont une belle cote sur le marché des transferts. C'est notamment le cas de Lucas Perri. Le portier de l'OL réalise une saison XXL et pourrait donc être l'objet d'offres importantes.

Lucas Perri, un avenir en Turquie ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Perri (@lucasperri)

Selon les informations de la presse turque, Galatasaray et Fenerbahçe sont en effet plus qu'intéressés par Lucas Perri. José Mourinho apprécie beaucoup le profil du Brésilien. Et l'intérêt est réciproque puisque Perri serait ouvert à l'éventualité de travailler avec l'entraîneur portugais. En fin de contrat à l'OL en juin 2028, le natif de Campinas ne sera en revanche pas bradé par les Gones. Il faudra mettre le prix pour avoir une chance de rafler la mise dans le dossier Perri. Le média Haber Turk précise que les deux clubs d'Istanbul ont déjà envoyé une offre pour le gardien de but.

Galatasaray aurait proposé 4+1 millions d'euros tandis que Fenerbahçe aurait proposé 4 à 5 millions d'euros. Pas sûr que cela suffise pour l'Olympique Lyonnais, qui estime la valeur de l'ancien gardien de Botafogo au moins deux fois supérieure. En tout cas, la possibilité de devoir encore une fois changer de gardien à partir de l'été prochain est de plus en plus grande. Avant cela, une grosse fin de saison est au programme et pourrait changer l'avenir de pas mal de joueurs dans le Rhône.