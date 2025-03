OL ‍: Les Bad Gones furieux contre John Textor

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a retrouvé le sourire, et encore plus après le nul de Nice contre Auxerre. Mais, dans les coulisses du Groupama Stadium, les Bad Gones en veulent à John Textor.

Sportivement, tout va bien à l'OL, qui pourrait revenir à deux points de Nice en cas de victoire dimanche face à une formation havraise qui va un tout petit mieux. Qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League, les joueurs de Paulo Fonseca se préparent désormais à deux rendez-vous de gala contre Manchester United. Et c'est justement ce choc, et surtout le match retour à Old Trafford qui provoque des étincelles entre les Bad Gones, la principale et très puissante association de supporters lyonnais, et John Textor. Car pour ce voyage dans le Nord de l'Angleterre programmé le jeudi 17 avril, le patron de l'Olympique Lyonnais a refusé d'aider financièrement les Bad Gones pour organiser ce déplacement très coûteux, contrairement à ce qui se fait d'habitude à Lyon comme ailleurs.

Manchester United-OL au coeur d'une polémique

En marge de la réception de Bucarest, les supporters ont fait passer un message au propriétaire américain de l'OL, estimant que la triple prime de Nice avait un goût amer pour les fans qui dépensent énormément afin de soutenir partout en France et en Europe l'Olympique Lyonnais. « Le club a triplé la prime de victoire des joueurs à Nice, mais ne fera aucun geste pour le déplacement européen des supporters à Manchester. Ne l’oubliez pas, gardez-le en tête », ont lancé les leaders des Bad Gones, selon des propos rapportés par Le Progrès. Du côté des dirigeants de l'OL, on n'a pas répondu à cette attaque en règle, la priorité étant déjà de gérer l'énorme demande de billets pour le match aller contre Manchester United au Groupama Stadium le 10 avril. Il reste encore un peut de temps pour négocier un peu avec les Bad Gones afin que ces derniers puissent aller en masse défendre les couleurs lyonnais dans le Théâtre des Rêves.