Cherki a changé, le vestiaire de l'OL balance

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rayan Cherki sera la menace principale pour la défense de Manchester United ce jeudi soir. Le milieu offensif de l’OL impressionne cette saison, y compris dans le vestiaire lyonnais, où certains n’ont jamais vu un tel talent.

Irrégulier depuis le début de sa carrière, Rayan Cherki a mis tout le monde d’accord cette saison. Avec 9 buts et 18 passes décisives, l’international espoirs français est le joueur le plus décisif de l’Olympique Lyonnais. Et avec les blessures de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah, il est clair que le milieu offensif de 21 ans aura un rôle crucial à jouer dans la double confrontation face à Manchester United en quart de finale de Ligue Europa. Les Red Devils ont déjà identifié Rayan Cherki comme la menace numéro 1 de l’OL alors que le nom du joueur formé à Lyon est régulièrement cité dans plusieurs clubs de Premier League pour la saison prochaine.

Cherki a conquis le vestiaire de l'OL

OL : Cherki a une dernière mission avant de partir https://t.co/cylebKJz1q pic.twitter.com/d75Ip4sSSt — Foot01.com (@Foot01_com) April 9, 2025

Au sein du vestiaire lyonnais, on est en tout cas sous le charme de l’homme aux 23 sélections avec les Bleuets comme l’a confié Ainsley Maitland-Niles au micro de la BBC. « C’est le plus grand talent que je n’ai jamais vu » a d’abord lancé celui qui a pourtant côtoyé un paquet de stars à Arsenal, avant de poursuivre. « Il prend des risques, il fait des passes décisives et nous fait remonter sur le terrain en gardant le ballon. Il n’a peur de rien, il dribble avec tant de facilités et de finesse. Il travaille aussi pour l’équipe défensivement maintenant, il a atteint un autre niveau depuis le début de la saison » s’est enthousiasmé le latéral de l’OL, qui formera sans doute la paire avec Rayan Cherki sur le côté droit lyonnais ce jeudi au Groupama Stadium contre Manchester United, et qui espère comme tous les supporters rhodaniens que l’international espoirs français sortira une nouvelle masterclass.

Face à un adversaire aussi prestigieux, cela marquerait les esprits et enverrait un message fort à toute l’Europe à quelques semaines du mercato. La Premier League aura en tout cas les yeux rivés sur Rayan Cherki ce jeudi soir à Décines.