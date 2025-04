OL ‍: Nuamah, la facture grimpe à 30ME

Dans : OL.

Par Claude Dautel

On connaîtra ce lundi le verdict médical suite à la grave blessure au genou d'Ernest Nuamah lors du match OL-LOSC. Sur le plan sportif, mais également sur le plan financier, le coût va être colossal pour Lyon.

C'est dans les prochaines heures que l'international ghanéen pourra passer les examens qui confirmeront, ou pas, ce que tout l'Olympique Lyonnais craint, à savoir une rupture des ligaments croisés du genou pour Ernest Nuamah et donc son absence pour plusieurs mois. S'il avait été moins utilisé par Pierre Sage, Nuamah était rapidement devenu un des cadres de Paulo Fonseca, et forcément ce dernier va devoir compenser rapidement ce forfait longue durée. Mais c'est aussi sur le plan financier que John Textor peut suer à grosses gouttes. Car si le vrai faux départ de l'ailier à Fulham au mercato d'hiver avait privé les caisses de l'OL de 19 millions d'euros, la facture sera considérablement plus fort à en croire les informations relayées par L'Equipe.

Verdict ce lundi pour Ernest Nuamah

OL : Les croisés et saison terminée pour Nuamah ? https://t.co/k5fA7LIbz6 — Foot01.com (@Foot01_com) April 6, 2025

En effet, Syanie Dalmat, journaliste pour le quotidien sportif, affirme que du côté de l'Olympique Lyonnais, on espère, ou du moins on espérait, tirer 30 millions d'euros de la vente d'Ernest Nuamah lors du prochain mercato. Une somme énorme qui aurait évidemment contribué à assainir les relations entre John Textor et la DNCG, l'OL étant toujours sous la menace d'une rétrogradation en Ligue 2 en raison de ses finances dans le rouge vif. Remonté à la cinquième place au classement de Ligue 1 après sa précieuse victoire face à Lille, l'Olympique Lyonnais est quasiment dans l'obligation comptable de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Et pour cela, il faudra compter sans Ernest Nuamah, qui au minimum sera absent plusieurs matchs même si la blessure est moins grave que prévu, ce qui n'est pas du tout la tendance du côté de la capitale des Gaules. Deux coups durs pour le prix d'un.