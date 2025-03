35 ME pour Mikautadze, l'OL en plein doute

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après un début de saison délicat, Georges Mikautadze brille enfin à l’OL, où il pourrait rapidement prendre la place d’Alexandre Lacazette. A condition pour John Textor de garder le Géorgien, très courtisé au mercato.

L’hiver dernier, Georges Mikautadze a affolé la rubrique mercato à l’Olympique Lyonnais, principalement en raison de l’intérêt très prononcé de Galatasaray. Le club turc, à la recherche d’un successeur à Mauro Icardi, a fait des pieds et des mains pour s’offrir l’international géorgien… en vain. Mikautadze est resté à Lyon, et le club rhodanien peut s’en féliciter puisque la seconde partie de saison de l’ex-buteur du FC Metz est bien plus prolifique. Auteur de 12 buts et de 6 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le « Roi Georges » est doucement en train de reléguer sur le banc Alexandre Lacazette.

OL : Mikautadze pour 18ME, il crie au génie https://t.co/WuixnPnL3V — Foot01.com (@Foot01_com) March 14, 2025

Sa montée en puissance n’est par ailleurs pas passée inaperçue chez les clubs anglais. Et pour cause, le site Todo Fichajes affirme que West Ham a d’ores et déjà prévu de faire de Georges Mikautadze sa cible principale du prochain mercato dans le secteur offensif. Et les Hammers ne sont pas là pour rigoler, puisque le club londonien va offrir 35 millions d’euros à John Textor pour son attaquant, lequel a fait l’objet d’un transfert à 20 millions d’euros en provenance de Metz en juillet dernier.

West Ham offre 35 millions d'euros pour Mikautadze

Le média espagnol explique que pour l’OL, il n’est pas question d’accepter ou de refuser trop vite cette offre, et qu’une longue réflexion va être menée pour décider de l’avenir du n°69 des Gones. De plus, l’avis du joueur sera déterminant, Mikautadze étant susceptible d’exprimer l’envie de découvrir un championnat plus huppé que la Ligue 1 en signant dans un club de Premier League. Rien n’est encore fait mais l’intérêt de West Ham pour l’homme aux 35 sélections avec la Géorgie est donc à surveiller de très près à Lyon, où chez les supporters, on espère évidemment que Mikautadze restera afin de définitivement succéder à Alexandre Lacazette, lequel arrive lui à la fin de son contrat au mois de juin.