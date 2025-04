L'OL confirme la terrible nouvelle pour Ernest Nuamah

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a confirmé ce lundi que les examens réalisés après la blessure d'Ernest Nuamah contre Lille avaient révélé une rupture des ligaments.

Il n'y avait guère de suspense, mais cette fois, c'est certain, l'ailier international ghanéen sera absent plusieurs mois et Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Ernest Nuamah pour cette fin de saison. « L’Olympique Lyonnais déplore la grave blessure d’Ernest Nuamah, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue samedi soir lors du match OL / Lille. L’OL apporte tout son soutien à Ernest et mettra tout en œuvre pour lui permettre de revenir dans les meilleures conditions », indique l'OL. Une perte d'autant plus lourde que le club de John Textor envisageait de vendre Nuamah lors du prochain mercato, avec la perspective de prendre 30 millions d'euros sur le marché des transferts.