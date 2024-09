Le Barça joue Monaco et fait son marché

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone sera l'invité de marque de l'AS Monaco ce jeudi soir en Ligue des Champions. Le club catalan rêve aussi d'avancer sur le recrutement de deux joueurs monégasques.

Quatre clubs français en Ligue des Champions, la Coupe d’Europe repart de plus belle cette semaine. Monaco aura le droit à la plus belle affiche avec la réception du FC Barcelone. Le club catalan marche sur l’eau en ce début de saison, et espère bien de nouveau faire peur en Europe, ce qui n’était plus trop le cas les saisons précédentes. Malgré des difficultés notoires, le club catalan peut s’appuyer sur son centre de formation qui sort des pépites à chaque instant, et aussi sur une faculté à parvenir à recruter tant bien que mal pour se renforcer. Et ce voyage en Principauté pourrait permettre au géant espagnol de joindre l’utile à l’agréable, avec une attention particulière qui sera portée à deux joueurs de l’AS Monaco que le Barça aimerait avoir dans son camp prochainement.

Monaco a résisté au Barça cet été

Selon le journaliste Joaquim Piera qui oeuvre pour Sport, le FC Barcelone va suivre de près Caio Henrique et Vanderson, les deux latéraux brésiliens du club monégasque. Deux cibles qui permettraient de remplacer des joueurs comme Joao Cancelo, parti en Arabie saoudite, et Marcos Alonso, qui a rejoint le Celta Vigo. Deco, le recruteur en chef du Barça, adore le profil des deux Brésiliens très offensifs mais qui ne négligent pas pour autant le travail défensif. Autre point positifs, les deux joueurs partagent le même agent, ce qui risque de faciliter les choses en vue d’un éventuel coup double. Selon la presse espagnole, l’AS Monaco est au courant de l’intérêt du Barça, mais n’a pas ouvert la porte un transfert cet été, dans le but de bien figurer en Ligue des Champions. Il sera intéressant de voir la réaction du club catalan si jamais Vanderson et Caio Henrique venaient à faire la misère à la formation d’Hansi Flick ce jeudi soir à Louis-II.