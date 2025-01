Mathew Ryan fonce vers Lens

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Encore une fois battu par le PSG ce samedi soir (2-1), le RC Lens n’a pas forcément grand chose à reprocher à son dernier rempart Hervé Koffi. Mais cela n’empêche pas le club nordiste de travailler pour la venue d’un nouveau gardien numéro 1 au mercato. Et l’accord est sur le point d’être conclu selon L’Equipe, afin de boucler la venue de Mathew Ryan. Le portier australien est lassé de son statut de numéro 2 à l’AS Roma, où il ne joue pas quasiment jamais. A 32 ans, le gardien est à six mois de la fin de son contrat, et son arrivée ne couterait donc pas grand chose au RC Lens. Ryan est en tout cas partant pour rejoindre les « Sang et Or » et L’Equipe affirme que l’accord est désormais imminent.