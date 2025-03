Arsenal s'attaque au PSG et au Barça pour être champion

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Comme souvent ces dernières années, Arsenal ne va pas réussir à gagner la Premier League. Les Gunners ont été plombés par de nombreuses blessures cette saison. Ils devront être agressifs au prochain mercato avec quatre joueurs à aller chercher.

A l'instar de la France avec le PSG, Liverpool semble avoir tué le suspense dans la course au titre en Premier League. Les Reds possèdent actuellement 13 points d'avance sur Arsenal. Même s'ils ont un match en plus, cet écart aura du mal à fondre intégralement. Liverpool est irrésistible et Arsenal est surtout très affaibli. Les Gunners ont perdu plusieurs cadres sur blessure : Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesus ou encore Gabriel Martinelli. Le secteur offensif est particulièrement touché. Le club londonien a été malchanceux mais il paie aussi un recrutement trop frileux ces derniers mois.

Arsenal inquiètera le PSG pour Nico Williams

Arsenal devra être bien plus entreprenant l'été prochain s'il veut regagner la Premier League pour la première fois depuis 2004. Le Daily Express livre les détails du plan à l'étude chez les Gunners. Le club managé par Mikel Arteta est lié à quatre joueurs au mercato. On retrouve l'attaquant slovène Benjamin Sesko de Leipzig, lequel était déjà visé en janvier. En milieu de terrain, les Londoniens visent Martin Zubimendi (Real Sociedad) et surtout Joshua Kimmich. Le Bavarois est un nom très réputé en Europe et son transfert ferait grand bruit. Mais, ce n'est rien en comparaison avec la dernière cible.

Celle-ci se nomme Nico Williams. L'ailier espagnol de Bilbao est l'un des joueurs les plus convoités depuis son formidable Euro 2024. La donne est simple sur le plan financier puisqu'il possède une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros par le club basque. Cependant, Arsenal doit composer avec deux adversaires prestigieux dans ce dossier, le PSG et le FC Barcelone. Le manager espagnol Mikel Arteta ne sera pas de trop pour convaincre le joueur de venir à Londres et ainsi créer un trio offensif Williams-Sesko-Saka la saison prochaine. Au vu des jeux séduisants montrés par Luis Enrique à Paris et par Hansi Flick à Barcelone, le projet des Gunners devra quand même être très solide.