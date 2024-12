Haaland pour sauver Mbappé, la décision folle du Real

La venue de Kylian Mbappé l'été dernier n'aura pas préservé le Real Madrid d'une crise de résultats en ce début de saison. Néanmoins, cela ne dissuade pas Florentino Perez d'ajouter une star de plus à ses Galactiques en la personne d'Erling Haaland.

Déjà surpuissant la saison passée et auteur d'un doublé Liga-Ligue des champions, le Real Madrid devait être injouable avec Kylian Mbappé dans ses rangs. Néanmoins, le conte de fées promis tarde à se réaliser. Décevants dans le jeu, les Merengue ont subi plusieurs revers d'importance. Ils ont été battus trois fois déjà en Ligue des champions, perdant également le Clasico à domicile sur le score de 4-0. Souvent placé dans l'axe, Mbappé a confirmé qu'il n'était pas encore fait pour porter le costume de numéro 9 dans un club comme le Real Madrid. Des difficultés qui donnent envie à Florentino Perez de recruter un avant-centre de la stature du Français.

Cet attaquant rêvé, c'est bien évidemment Erling Haaland. Le président madrilène aimerait associer le Norvégien au phénomène français dans son équipe. Un plan fou mais pas irréaliste selon le média Planeta Real Madrid. En effet, Haaland négocie actuellement avec Manchester City pour prolonger son contrat. Cela n'aboutira qu'avec l'ajout d'une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Un prix abordable pour les mastodontes européens et qui doit offrir une porte de sortie au Cyborg venu du Nord de l'Europe.

