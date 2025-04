Le record de Neymar explosé, City met 275 millions

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Considéré comme le successeur naturel de Lionel Messi du côté du FC Barcelone, Lamine Yamal est forcément ciblé par tous les plus grands clubs au monde, comme Manchester City qui semble prêt à proposer une offre historique pour l’attaquant espagnol.

Lancé dans le grand bain par Xavi en 2023 du côté du Barça, Lamine Yamal s’est imposé comme une comète en haut de la hiérarchie des meilleurs joueurs au monde. Brillant la saison passée, et notamment lors de la victoire de l’Espagne à l’Euro 2024, le gamin de 17 ans est en train de complètement valider sa saison de la confirmation. Toujours aussi décisif, avec 13 buts et 19 passes décisives en 42 matchs avec Barcelone, Yamal continue d’impressionner tout le monde avec sa vitesse, sa technique et son intelligence de jeu. Si bien qu’il est considéré par certains suiveurs du foot mondial comme le meilleur joueur actuel, aux côtés de Mbappé ou Vinicius. Doté d’un potentiel sans limite, l’Espagne attire forcément les regards des plus grands clubs européens. Et d’après le site Fichajes, Yamal se trouve notamment dans le viseur de Manchester City.

City offre 275 millions d’euros pour Yamal

Lamine Yamal podría convertirse en el traspaso más caro de todos los tiempos, con una oferta récord de 275 millones.https://t.co/3Smd4rVypd — Fichajes.net (@fichajesnet) April 6, 2025

En quête de sang neuf pour la saison prochaine, le club de Pep Guardiola serait même prêt à débourser 275 millions d’euros pour recruter Yamal. Si tout cela n’est pour l’instant qu’une rumeur, ce potentiel transfert deviendrait le plus cher de l’histoire du foot, devant celui de Neymar au PSG (222 ME). Mais cette somme est tout sauf étonnante. Déjà parce que Yamal est un joueur doté de qualités exceptionnelles, mais aussi parce que City a les moyens de ses ambitions avec ses propriétaires milliardaires. Si la volonté de Yamal sera importante dans ce dossier, le Barça aura aussi son mot à dire. Depuis plusieurs semaines, le club catalan travaille sur le nouveau contrat de Yamal, sachant que ce dernier est lié avec son club formateur jusqu’en 2026. Et si jamais Barcelone n’arrivait pas à répondre aux nouvelles exigences financières de Yamal, vu que le FCB n’est pas forcément en bonne santé économique, ce transfert record à Man City pourrait faire les affaires de tout le monde l’été prochain.