Ben Seghir au PSG, un rival sait comment tout annuler

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Eliesse Ben Seghir a fait forte impression à Monaco depuis le début de la saison. Le jeune ailier marocain fait des envieux. Le PSG est un prétendant sérieux mais le FC Barcelone a peut-être les arguments pour le récupérer.

Le club du Rocher sait comment créer et entretenir ses pépites. Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir le prouvent cette saison. Les deux jeunes joueurs de Monaco impressionnent la Ligue 1 et l'Europe. Ils ont enchaîné les grosses prestations avec notamment un succès de prestige contre Barcelone en Ligue des champions. De quoi faire rêver le PSG qui s'est mis en tête de recruter le duo dans un futur proche. Néanmoins, les Parisiens auront de la concurrence sur ces dossiers avec le FC Barcelone notamment. Selon Goal et Mundo Deportivo, le club catalan ne vise qu'un seul des deux monégasques, le plus jeune, Eliesse Ben Seghir.

Ben Seghir à Barcelone grâce aux sentiments ?

A 19 ans, le Marocain progresse à vitesse grand V comme en témoignent ses statistiques solides cette saison : 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Le Barça ne part pas favori pour son transfert au vu de ses soucis financiers qui l'obligent à attendre les dernières heures de 2024 pour enregistrer Dani Olmo auprès de la Liga. Mais, les Blaugranas misent sur leur passé glorieux pour convaincre Ben Seghir de rejoindre leurs rangs. En effet, l'international marocain a avoué son admiration pour Neymar et Lionel Messi quand les deux hommes faisaient vibrer la Catalogne.

« Neymar est mon modèle. J'adore sa liberté et son style de jeu. Tous les jeunes joueurs l’admirent. Et bien sûr, il y a Messi, dont la capacité à battre toute une équipe est incroyable », a lâché Ben Seghir dans Onze Mondial il y a quelques jours seulement. Le FC Barcelone tentera donc de jouer sur les sentiments du jeune homme pour conclure un transfert important. En effet, l'ailier gauche monégasque est vu comme une alternative sérieuse à Nico Williams l'été prochain si le joueur de Bilbao ne vient pas. Il pourrait même faire office de remplaçant pour Dani Olmo si l'ancien joueur de Leipzig devait être libéré prochainement.