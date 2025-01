Mercato ‍: Neymar de retour à Santos, c’est la bombe du soir ‍!

Après avoir fait le tour de la question en Arabie Saoudite, où il n’a jamais vraiment apporté tout ce qu’il devait au club d’Al-Hilal à cause d’une série de blessures, Neymar pourrait bientôt revenir au Brésil.

En effet, douze ans après son départ au FC Barcelone, l'attaquant auriverde pourrait faire son grand retour à Santos. Selon les dernières informations du média UOL Esporte, le joueur de 32 ans veut finir sa carrière dans son club formateur. Pisté par les Chicago Fire en MLS ou Flamengo au Brésil, l’ancienne star du PSG a fait son choix, comme l’explique Fabrizio Romano : « Neymar Jr, proche de revenir à Santos puisque le club brésilien a désormais soumis une proposition de prêt officielle ! Santos attend le feu vert d'Al Hilal. Le timing timing dépend du club saoudien ».

🚨🧨 Neymar Jr, close to returning to Santos as the Brazilian club has now submitted formal loan proposal!



Santos are waiting for green light from Al Hilal, timing depends on the Saudi club.



Santos, way ahead of Chicago Fire in Ney race as @diariodopeixe @clmerlo called. pic.twitter.com/ohn8NwF2hV