MSN puis Mondial, Neymar réalise son rêve américain

Plus d'un an après sa grave blessure au genou, Neymar espère retrouver son meilleur niveau en 2025. Ce sera à Al Hilal ou ailleurs. Le Brésilien n'exclut notamment pas de reformer la MSN à Miami.

Il espérait être le visage du championnat saoudien aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema mais son corps ne lui a pas donné cette occasion. Neymar a vécu une première saison quasi blanche en Arabie Saoudite. L'ancien artiste du Barça et du PSG s'est gravement blessé au genou en octobre 2023 lors d'un match de qualification pour le Mondial 2026 avec le Brésil. La rééducation a été longue pour Neymar, lequel n'a retrouvé les terrains qu'en fin d'année 2024. Il a disputé 2 matchs de Ligue des champions asiatique avec Al Hilal. De quoi lui donner envie de justifier son énorme salaire ainsi que la confiance accordée par les dirigeants saoudiens. Mais jusqu'à quand ?

Interrogé par le média américain CNN lors des Globe Soccer Awards à Dubaï, le prodige brésilien a évoqué son futur. Le projet de l'Inter Miami mené par ses anciens coéquipiers barcelonais Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Jordi Alba le tente bien. « Franchement rejouer avec Messi et Suarez serait incroyable. Ce sont mes amis. Nous nous parlons encore régulièrement. Cela serait très intéressant de faire revivre ce trio. Je suis heureux à Al Hilal, je suis heureux en Arabie Saoudite mais qui sait ? Le football est plein de surprises », a t-il lâché.

