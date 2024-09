Barça ‍: Le remplaçant de Ter Stegen identifié, il est Français

Dans : Mercato.

Le Barça a récemment fait face à un énorme coup dur avec la blessure grave au genou de Marc-André Ter Stegen. Depuis, le club catalan s'est mis à la recherche de son remplaçant.

Au Barça, tout va pour le mieux en Liga depuis le début de la saison. Les Catalans sont premiers avec que des victoires au compteur. Il faudra néanmoins se faire justice pour inverser la tendance en Ligue des champions suite au revers sur la pelouse de l'AS Monaco. Mais les fans et observateurs du Barça ont de quoi se montrer tout de même confiants. Même s'il faudra faire sans Marc-André Ter Stegen pour le reste de cet exercice. En effet, le portier allemand s'est gravement blessé au genou le week-end passé en Liga à Villarreal. De ce fait, le board barcelonais se cherche un nouveau portier fiable pour le plus haut niveau. Et Barcelone a des vues sur un profil évoluant en Ligue 1.

Guillaume Restes, la nouvelle idée du Barça au mercato

Selon les informations de Sport, le Barça voudrait en effet s'attacher les services de Guillaume Restes dès cet hiver. Mais il faudra cependant que les Catalans mettent le prix, lui qui est estimé à 18 millions d'euros. A moins d'une offre de prêt qui convainque toutes les parties concernés. Titulaire à Toulouse, Guillaume Restes ne sera pas facile à déloger même si l'intérêt du Barça a de quoi le séduire. Outre l'international Espoirs tricolore, les Catalans sont aussi intéressés par les profils de Keylor Navas, Stole Dimitrievski et Alvaro Vallés, qui était annoncé dans les petits papiers de l'OM l'été dernier au mercato. Avant d'en savoir plus concernant l'arrivée d'un nouveau gardien au Barça, les Blaugrana devront faire avec les services d'Inaki Pena. A lui de faire le travail pour garder les Catalans dans leur bonne dynamique.