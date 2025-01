City recrute un défenseur à 40 millions, ce n’est pas Khusanov ‍!

Manchester City perd pied en championnat, mais continue d'être offensif sur le marché des transferts.

En grande difficulté cette saison, Manchester City a quasiment dit adieu à la course au titre avec ses 12 points de retard sur Liverpool, et un match en plus de disputé que les Reds. Rien ne fonctionne pour une fois dans l’effectif de Pep Guardiola, qui veut renouveler sa défense au mercato de cet hiver. Il a beaucoup été question du recrutement de Abdukodir Khusanov pour la somme de 40 millions d’euros en provenance du RC Lens.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Vitor Reis to Manchester City, here we go! 🇧🇷



Verbal agreement reached right now with Palmeiras on package under €40m fee... and City want it to be IMMEDIATE transfer!



Vitor Reis, set for medical and contract signing as soon as clubs will check all documents. pic.twitter.com/ovLIrSFyDj