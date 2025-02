Ben Yedder, son transfert à Venise tombe à l’eau

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Sans club, Wissam Ben Yedder ne retrouvera pas les terrains à Venise, qui discutait avec lui pour une signature.

A la recherche d’un buteur alors que le marché des transferts est fermé, Venise s’est penché sur le cas de Wissam Ben Yedder, un temps annoncé à Montpellier cet hiver. L’attaquant français est libre de tout contrat et peut donc signer pour le club de son choix, au moment de son choix. Une situation qui a permis d’établir le contact avec le club de la cité des Doges en vue d’un recrutement. Récupérer l’ancien monégasque à un niveau de forme correct aurait pu être compliqué, mais c’est surtout sa situation extra-sportive qui a mis un terme à sa signature à Venise.

Selon Gianluca Di Marzio, au moment de faire le point sur ses affaires en cours, les dirigeants italiens ont pris peur car outre la condamnation déjà écopée, il a deux autres affaires en cours et risque de devoir répondre de ces nouvelles accusations de « viol, tentative de viol et agression sexuelle » d’un côté, et de « violences psychologiques » envers son épouse d’un autre. Des problèmes qui seront traités en partie au printemps et inquiétaient le club de Venise en vue de l’utilisation du joueur pour la deuxième partie de saison.