Cherki au PSG c’est non, les trois raisons dévoilées

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki au PSG, c'était bouillant l'été dernier. Un retour de flamme est possible cet hiver, mais le meneur de jeu de l'OL sera très difficile à déloger.

Malgré sa très bonne forme actuelle, impossible de dire que Rayan Cherki est revenu à son meilleur niveau. Tout simplement parce qu’il n’avait jamais réussi à être aussi performant, tranchant, affuté et surtout régulier depuis le début de sa carrière lyonnaise. Le meneur de jeu était même sur le départ l’été dernier, après une saison timorée et des Jeux Olympiques sur le banc de touche. Les supporters de l’OL s’en seraient remis, mais entre les négociations compliquées avec le PSG, et le volte-face de Dortmund, Cherki est finalement resté à l'issue du mercato, prolongeant même son contrat.

L'OL n'a pas prévenu Cherki

Et les Lyonnais ne s’en plaignent pas puisque le renouveau de l’équipe de Pierre Sage cette saison lui est grandement imputable. Le PSG est soupçonné de vouloir repasser à l’action cet hiver, pour réaliser un joli coup et profiter aussi du fait que John Textor est vendeur en raison des difficultés économiques de son club. Mais selon L’Equipe, cela ne se fera pas, et ce pour trois raisons. Tout d’abord, le PSG n’a pas aimé la tournure des discussions l’été dernier, et se voit mal rouvrir les discussions avec un John Textor qui crache régulièrement sur le club parisien. En plus de cela, le risque est que les négociations soient plus tendues, puisque Cherki n’est plus à 15 ME comme l’été dernier, mais plus proche du double, voire au-delà en raison de ses performances actuelle. Le prix et le fait de devoir négocier avec l’OL refroidissent donc les dirigeants franciliens.

La dernière raison vient de Rayan Cherki himself, puisque l’international espoir tricolore ne se voit pas quitter l’OL en cours de saison, alors qu’il est bien parti pour réaliser le meilleur exercice de sa carrière. Il estime que ce sera mieux d’écouter les offres cet été, et n’a reçu « aucun signal du club » qu’il était en vente selon L’Equipe. Le mercato de janvier peut toujours réserver quelques surprises, mais sauf offre hors-norme qui mettrait tout le monde d’accord, Rayan Cherki se verrait plus continuer à Lyon cette saison, que faire une Barcola et signer au PSG.