Un ogre européen veut dépouiller l’ASSE et Nantes

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

La Ligue 1 regorge de jeunes talents et Xabi Alonso est au courant. La preuve, l’entraîneur du Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne en titre, a jeté son dévolu sur deux pépites de Nantes et de l’ASSE.

Champion d’Allemagne en titre, le Bayer Leverkusen réalise un début de saison contrasté. Les hommes de Xabi Alonso ne sont que cinquièmes de Bundesliga après six journées. Il n’y a pas d’urgence, mais l’équipe pourrait avoir besoin de renforts, que ce soit lors du prochain mercato hivernal ou l’été prochain. En ce sens, le board du Bayer Leverkusen commence déjà à scruter les bonnes opportunités et compte s’appuyer sur le génie de Xabi Alonso pour détecter de futures pépites. Mauvaise nouvelle pour la Ligue 1, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de Liverpool a flashé sur deux joueurs du championnat de France. A en croire les informations de Live Foot, la première cible de l’entraîneur espagnol n’est autre que Mathis Amougou.

Leverkusen cible Amougou et Zézé

Le jeune milieu de terrain évoluant à l’AS Saint-Etienne est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de Ligue 1 et le Bayer Leverkusen avait d’ailleurs tenté de le recruter l’été dernier. Le club allemand est monté jusqu’à 13 millions d’euros, mais les avances allemandes ont été refusées par l’ASSE, qui souhaitait absolument garder sa pépite pour sa première saison depuis la remontée en Ligue 1. Amougou reste néanmoins une cible sérieuse du Bayer Leverkusen et une nouvelle offensive du champion d’Allemagne est prévue l’été prochain. Saint-Etienne pourra-t-il résister cette fois-ci ? Tout dépendra sans doute de la situation sportive des Verts et de l’offre présentée par le Bayer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Z (@nathan.zeze44)

En plus d’Amougou, un autre grand talent de Ligue 1 suscite la curiosité et la gourmandise de Xabi Alonso en la personne de Nathan Zézé. Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2028, le défenseur central français de 18 ans est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. L’été dernier, c’est l’Inter Milan et West Ham qui ont tenté leur chance, offrant 20 millions d’euros à Nantes, qui a refusé de se séparer de son joueur. Le Bayer Leverkusen risque de s’inviter dans la danse l’été prochain et ne s’interdit pas une offensive dès le mois de janvier. Xabi Alonso a littéralement craqué pour Zézé, qu’il imagine parfaitement avec l’expérimenté Jonathan Tah en défense centrale. Autant dire que dans les mois à venir, les dossiers Zézé et Amougou seront à suivre de très près car le Bayer Leverkusen semble bien décidé à faire une énorme razzia en Ligue 1.