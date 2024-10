Dembélé au PSG, le Barça se voit réclamer 10 ME

Le FC Barcelone connaît de gros problèmes de gestion financière. Le transfert d'Ousmane Dembélé au PSG illustre bien cette situation. Le Barça avait dû donner la moitié de l'indemnité de transfert au joueur. Désormais, un agent réclame aussi son dû.

Chaque mercato ressemble à un véritable casse-tête pour le FC Barcelone et son président Joan Laporta. Le club catalan doit se développer sportivement avec une dette abyssale et tous les moyens sont bons pour y parvenir : salaires reportés, transferts étalés sur plusieurs années, contrats très avantageux pour les joueurs entre autres. Ces outils donnent parfois lieu à des situations cocasses comme ce fut le cas avec Ousmane Dembélé. Parti au PSG en 2023 pour 50 millions d'euros, l'ailier français avait récupéré la moitié de cette somme grâce à une clause décidée au moment de sa dernière prolongation.

L'opération a donc été moins avantageuse que prévue pour le FC Barcelone et ce n'est peut-être pas fini. En effet, selon les informations du média The Athletic, un agent de joueurs poursuit actuellement le Barça concernant ce transfert de Dembélé. Membre de l'agence Scores Sports Management, le mystérieux intermédiaire réclame la somme de 10 millions d'euros aux Blaugranas puisqu'il estime avoir eu un rôle majeur dans la transaction.

