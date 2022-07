MU : Cristiano Ronaldo va au clash, il a un plan génial

Cristiano Ronaldo a fait une demande folle à Manchester United, exigeant d'être libéré de sa dernière année de contrat. Avec une idée précise derrière la tête.

Revenu ce mardi à Manchester pour se rendre au centre d’entrainement, Cristiano Ronaldo n’est pas spécialement venu à Carrington pour montrer qu’il n’avait rien perdu de sa superbe pendant les vacances. Le Portugais est venu avec son agent pour discuter de son avenir et du mercato avec le Board de MU, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la discussion n’a pas vraiment abouti à un accord. Officiellement, les Red Devils et leur manager comptent sur CR7 cette saison, et l’idée est d’aller au bout du contrat prévu, qui dure pour encore un an. Une vision des choses pas du tout partagée par le légendaire numéro 7.

Cristiano Ronaldo a demandé à quitter Manchester United, faute d’un projet convaincant à ses yeux et d’une place en Ligue des Champions pour la saison à venir. Une exigence qui s’est concrétisée avec une demande folle, affirme le Daily Mail. Selon le journal anglais, l’ancien du Real Madrid a fait savoir qu’il voulait être libéré de sa dernière année de contrat, pour signer librement dans le club de son choix et ainsi ne pas voir un éventuel transfert se compliquer pour des raisons financières. Une requête qui a particulièrement étonné à United, car rien ne laissait penser, dans un sens comme dans l’autre, qu’un tel cadeau était envisageable.

No changes yet for Cristiano Ronaldo situation. Manchester United insist he’s not for sale, Cristiano told ten Hag in the last 24h that he still wants to leave. 🚨🔴 #MUFC



His agent Jorge Mendes will try again to find a solution. Waiting strategy on, as last year with Juventus. pic.twitter.com/6CjzS8WSdA