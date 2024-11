Nike et le Barça vont terrasser le PSG

Déjà auteur de 23 buts toutes compétitions confondues cette saison, Viktor Gyokeres est l'attaquant que toute l'Europe s'arrache. Le FC Barcelone fait partie des prétendants, comptant sur son équipementier historique pour faire la différence.

Aucun attaquant ne peut suivre le rythme de Viktor Gyokeres cette saison. Déjà très efficace la saison passée (43 buts), le Suédois a mis la barre encore plus haut depuis août. Il en est déjà à 23 buts toutes compétitions confondues avec le Sporting, dont 16 dans le championnat portugais et 5 en Ligue des champions. Auteur d'un triplé contre Manchester City mardi soir, Gyokeres a toute l'Europe à ses pieds. La compétition va être acharnée au mercato pour le recruter. Le PSG est très actif dans le dossier Gyokeres et semble avoir de l'avance sur ses rivaux mais le FC Barcelone a les clés pour tout renverser.

Endetté depuis plusieurs saisons, le club catalan vient de recevoir un énorme coup de pouce des Etats-Unis. En effet, Nike a prolongé son partenariat avec les Blaugranas pour les 14 prochaines années. Equipementier du Barça depuis 1998, Nike a renouvelé son contrat contre 127 millions d'euros par an et une grosse prime à la signature. Le Barça est assuré de toucher 1,7 milliard d'euros de la marque à la virgule. Une aide non négligeable pour transférer des joueurs et notamment Viktor Gyokeres.

🚨🚨| OFFICIAL: FC Barcelona have reached an agreement with Nike for a new multi-year contract. 🔵🔴



The deal will see Barça earn a total of €𝟭.𝟳𝗕, with an average income of €127M per season over the contract's duration, according to @mundodeportivo. 😳💰 pic.twitter.com/30JoJguolD