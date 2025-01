Lens lâche 3 millions, Samba fonce vers Rennes

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Tout se met en place pour l'arrivée de Brice Samba à Rennes, avec un mouvement opéré à Lens pour laisser partir l'international français.

Le RC Lens a bien compris qu’il ne serait pas possible de conserver Brice Samba, désireux de changer d’air devant les performances en baisse des « Sang et Or ». Surtout que le Stade Rennais le courtise avec un projet ambitieux même si les résultats ne sont pas au rendez-vous cette saison. Et la perspective d’être le numéro 1 car Jorge Sampaoli ne mise absolument pas sur Steve Mandanda, et que la place de titulaire est donc au chaud. Mais jusqu’à présent, le RC Lens freinait clairement pour le départ de Samba. Ce ne sera plus le cas prochainement puisque Foot Mercato annonce qu’un accord est tout proche entre le club nordiste et le Royal Antwerp pour la signature de Jean Butez.

L’ancien portier du LOSC va faire le court trajet entre les deux pays pour 3 millions d’euros. Le portier français signera jusqu’en juin 2028 avec le RC Lens, et sera en concurrence avec Hervé Koffi. De son côté, Brice Samba sera ainsi libéré pour rejoindre Rennes, dans le cadre d’un transfert à 15 millions d’euros. Cela va permettre à Lens de réaliser une très belle affaire financière, le gardien passé par l’OM ayant été recruté pour 5 ME en provenance de Nottingham Forest.