Nkunku au Bayern, cet échange fracassant est annulé

Ces derniers jours, Chelsea et le Bayern Munich discutaient d’un potentiel échange entre Mathys Tel d’un côté et Christopher Nkunku de l’autre. Ce deal d’envergure impliquant les deux attaquants français ne verra pas le jour.

Les échanges sont rares dans le football moderne mais cette fois, Chelsea et le Bayern Munich pensaient tenir à une belle piste à explorer. D’un côté, les Blues étaient très intéressés par Mathys Tel tandis que de l’autre, le Bayern Munich est déterminé à l’idée de s’offrir Christopher Nkunku, qui a tant brillé en Bundesliga lorsqu’il portait les couleurs du RB Leipzig. Sur le papier, l’opération était gagnante pour toutes les parties. Mais elle ne verra finalement pas le jour. En effet, Sky Sports Allemagne nous apprend que Mathys Tel a mis son véto. L’ancien attaquant du Stade Rennais est convaincu que son temps de jeu va augmenter au Bayern Munich, où il est le seul véritable avant-centre derrière Harry Kane.

🚨🔵 Mathys #Tel has once again made it clear in recent days that, as of now, he wants to stay at FC Bayern.



Bayern still in contact with Chelsea and super agent Pini Zahavi would like to realize Christopher Nkunku’s transfer to Bayern until Deadline Day. But currently, there… pic.twitter.com/KacfFJz25w