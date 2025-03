Ekitike arrive, Manchester United le confond avec Mbappé

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United réalise une nouvelle saison galère... Les Red Devils ont déjà des cibles en tête à recruter l'été prochain lors du marché des transferts afin de redorer leur blason.

Les fans et observateurs de Manchester United commencent à vraiment s'inquiéter pour le futur de leur club. Pourtant, les Red Devils ne manquent pas de moyens. La récente arrivée d'Ineos dans le capital de United devait permettre au club de redorer son blason dès cette saison. Mais rien ne se passe comme prévu. Le recrutement ne porte pas ses fruits et les erreurs passées n'ont pas servi de leçon. La direction mancunienne ne veut pas se laisser abattre et a déjà des noms en tête pour venir renforcer l'effectif de Ruben Amorim l'été prochain. Ce dernier veut notamment des joueurs jeunes au fort potentiel.

Ekitike aura l'embarras du choix

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester United (@manchesterunited)

Selon les informations du Mirror, Hugo Ekitike est désormais devenu une priorité pour Manchester United, dont le board voit parfois en lui un profil ou des gestes à la Kylian Mbappé selon les rapports de certains de ses recruteurs. Les pensionnaires d'Old Trafford donnent beaucoup en coulisses pour boucler un deal avec l'ancien du PSG mais aussi son club, Francfort. D'ailleurs, le média croit savoir que Manchester United a un avantage de poids sur la concurrence, à savoir Arsenal et Liverpool, puisque Ekitike est en effet un supporter de toujours des Red Devils. A noter que Francfort se prépare à vendre son attaquant français. Mais pas à n'importe quel prix, puisque le PSG touchera 20% sur la plus-value de la future revente d'Ekitike. Un prix de 80 millions d'euros est déjà évoqué. Un prix qui ne devrait pas faire peur aux Mancuniens, surtout que ces derniers cherchent à se débarrasser de Rasmus Hojlund. En tout cas, que ce soit Manchester United, Liverpool ou Arsenal, Hugo Ekitike a du très beau monde sur son profil. De quoi lui faire plaisir et faire honneur à son travail.