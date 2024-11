Vinicius snobe le PSG et dit oui à l’Arabie Saoudite

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

La presse espagnole affirme que le PSG est très chaud pour recruter Vinicius, mais c’est l’Arabie Saoudite qui a un coup d’avance dans ce dossier et qui pourrait boucler la venue de l’attaquant du Real.

Battu par Rodri dans la course au Ballon d’Or, Vinicius Junior en a gros sur la patate et c’est le moment choisi par les différents cadors européens pour tenter leur chance afin de recruter l’international brésilien. Pour le Real Madrid, un départ de Vini n’est pas à l’ordre du jour et au contraire, Florentino Pérez aimerait prolonger sa star. Mais à 24 ans et après six ans dans la capitale espagnole, Vinicius Junior pourrait ouvrir la porte à un départ. Selon Relevo, le PSG souhaite en profiter et fait partie des clubs très chauds pour recruter le n°7 du Real Madrid dès l’été prochain. Le Qatar semble prêt à toutes les folies pour réaliser cet immense coup mais d’après Foot Mercato, c’est l’Arabie Saoudite qui tient la corde pour rafler la mise à la surprise générale.

Le média spécialisé révèle qu’une délégation saoudienne s’est récemment rendue à Madrid dans le but de présenter un projet colossal à Vinicius Junior, avec comme objectif ultime de le placer à Al-Hilal, qui va perdre Neymar en juin prochain. Les Saoudiens ont fait une offre record à Vinicius avec le plus gros salaire de l’histoire du football sur quatre ans de contrat. Une proposition colossale sur le plan financier qui n’a visiblement pas laissé insensible Vinicius Junior puisque Foot Mercato l’affirme, le numéro 7 du Real Madrid envisage de partir en Arabie Saoudite… à une condition. Vinicius Junior veut faire encore une saison au Real Madrid avant de rallier la Saudi Pro League en juin 2026.

Vinicius en Arabie Saoudite dès 2026 ?

Dans la tête du Brésilien, l’idée est de faire une dernière saison en Europe pour (cette fois) remporter le Ballon d’Or, ce qui ne serait évidemment pas possible en défendant les couleurs d’un club saoudien. Un énorme accord pourrait donc être scellé dans les semaines à venir entre l’Arabie Saoudite et Vinicius pour un départ en 2026, un dossier que le Paris Saint-Germain continue néanmoins de suivre au plus près. Car dans le cas où les négociations viendraient à capoter entre Vini et Al-Hilal, le PSG pourrait tenter de s’immiscer dans le dossier. La potentielle signature du n°2 au Ballon d’Or serait en tout cas un énorme coup de théâtre et un très gros coup réalisé par l’Arabie Saoudite.