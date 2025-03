Ni Real, ni Barça, Neymar a trouvé son club en Espagne

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Neymar a retrouvé le plaisir de jouer au Brésil, enchaînant les matchs avec Santos. Cependant, le niveau est trop faible pour lui permettre d'aider la Seleçao à remonter la pente. Un retour en Europe serait intéressant. L'Espagne et l'Angleterre sont les deux options du joueur.

Après un an sans jouer suite à une grave blessure au genou, Neymar enchaîne enfin les matchs. Non pas à Al-Hilal en Arabie Saoudite où il avait signé un contrat XXL mais à Santos, son club formateur au Brésil. Pour le moment, l'ancien artiste du PSG n'a montré son talent que dans le cadre du championnat régional de Sao Paulo. Sans dénigrer cette compétition, il faut reconnaître que ce n'est pas le haut niveau mondial. Neymar s'en contente, le temps de renouer avec ses sensations. Cependant, il devra évoluer bien plus haut s'il veut jouer un rôle majeur avec le Brésil au Mondial 2026.

L'Atlético, Chelsea ou Man United pour Neymar ?

La Seleçao compte toujours sur lui, en témoigne sa convocation pour les matchs internationaux de mars. Sous contrat avec Santos jusqu'en juin prochain, Neymar aimerait bien arriver libre en Europe la saison prochaine. Selon les informations du site Todofichajes, le prodige auriverde lorgne sur le championnat d'Espagne en priorité. Un retour au FC Barcelone est rendu difficile par les problèmes financiers du club catalan. L'Atlético Madrid demeure la meilleure option pour lui en Liga.

Toutefois, Diego Simeone et sa direction ne sont pas vraiment motivés par ce transfert. L'ancien parisien est bien plus désiré en Angleterre où Chelsea et Manchester United sont des prétendants sérieux pour le rapatrier en Europe. Reste à voir si la Premier League, plus rugueuse que la Liga, le tenterait. Ce serait un pari osé pour Neymar au vu des nombreuses blessures qu'il a connues dans sa carrière.