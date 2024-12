Tottenham craque pour un OVNI du Stade de Reims

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

S'il y a bien un club anglais qui aime recruter en Ligue 1 depuis quelques années, c'est Tottenham. Les Spurs ont d'ailleurs des vues sur un crack du Stade de Reims.

Tottenham est souvent à la recherche de cracks à recruter. Et la Ligue 1 parait le lieu idoine pour le faire. Dans le passé, les Spurs ont eu de belles réussites, à l'image de Pape Matar Sarr, recruté à Metz et qui s'est imposé dans la capitale anglaise. Le club londonien veut de nouveau faire un coup avec un profil particulièrement en forme ces dernières semaines : Valentin Atangana. Le milieu de terrain français de 19 ans a disputé 13 rencontres avec les Champenois depuis le début de la saison et fait de l'excellent travail. Selon les informations du Sun, des émissaires de Tottenham ont d'ailleurs récemment supervisé Atangana pour se conforter dans l'idée de tenter un coup pour le recruter le plus rapidement possible.

Tottenham veut chiper Atangana à Reims

Valentin Atangana sera en fin de contrat en juin 2027 avec le Stade de Reims et est estimé à quelque 5 millions d'euros. Mais tout porte à croire que le club français reverra prochainement son prix à la hausse, surtout à la vue des clubs intéressés. Car en plus de Tottenham, Aston Villa est aussi dans le coup pour récupérer le natif de Yaoundé, même si le club de Birmingham adore aussi le profil de N'Golo Kanté. Atangana devra en tout cas mettre un peu de côté tous ces intérêts pour rester concentré dans la suite de sa saison au Stade de Reims et en équipe de France Espoirs. Les Champenois sont 9es et sortent d'une défaite logique face au RC Lens. Une réaction sera attendue le week-end prochain sur la pelouse de Strasbourg.