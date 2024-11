Neymar avec Messi à Miami, le rêve est terminé

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar Jr sera en fin de contrat avec Al-Hilal à l'issue de la saison. Et il se dit que le Brésilien pourrait ensuite en profiter pour rejoindre son ami Leo Messi à l'Inter Miami.

Al-Hilal espère bien pouvoir profiter du talent de Neymar encore quelques mois. Le club saoudien, qui a beaucoup investi sur le Brésilien, a pour le moment dû déplorer une très longue blessure de l'ancien du PSG, qui avait signé deux saisons. Neymar sera en fin de contrat l'été prochain et pourra donc choisir une nouvelle destination. Un nouveau club en Arabie saoudite, un retour au Brésil ou en Europe ou encore une signature en MLS, tout parait ouvert. Aux Etats-Unis, ils sont d'ailleurs nombreux à espérer une arrivée à l'Inter Miami, pour reformer un trio avec Leo Messi et Luis Suarez. Cependant, malgré les rumeurs à ce sujet, il sera difficile de voir Neymar Jr rejoindre la formation floridienne.

Neymar à l'Inter Miami, c'est mission impossible

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Jr (@neymarjr)

Ces dernières heures, Tata Martino, l'entraineur de l'Inter Miami, a en effet fait une mise au point claire sur une potentielle arrivée de Ney l'été prochain. Pour lui, la MLS mettra trop de restrictions en l'état actuel des choses : « Si la ligue ne rend pas la question des salaires plus flexible, je ne vois pas comment cela pourrait se produire. (...) Personne ne l'explique mais réalité est que les règles sont strictes et ne peuvent pas être enfreintes, à moins que la MLS ne décide de les changer. (...) On ne peut pas parler aussi facilement et librement des footballeurs qui pourraient venir ou non. On ne peut pas parler et mentionner un joueur simplement parce qu'il a acheté une maison ou parce qu'il est sorti avec une fille de Fort Lauderdale, ce serait un non-sens. Nous devons d'abord analyser ce que propose la ligue et si cela est vraiment possible, à partir de là, aujourd'hui, c'est impossible, donc il n'y a plus de continuité dans la conversation. (...) Je suis arrivé à Barcelone en même temps que Ney, ce fut une bonne année et pour moi, pouvoir entraîner des joueurs d'une telle hiérarchie aura un souvenir particulier, mais pas plus ». Voilà qui est clair, même s'il parait difficile de croire qu'en cas de souhait de Neymar de rejoindre les Etats-Unis, la MLS ne fasse pas un geste pour y parvenir.