Lukeba ‍: Leipzig fait une énorme réponse au Real

Arrivé à l’été 2023 au RB Leipzig en provenance de l’Olympique Lyonnais, Castello Lukeba va prolonger son contrat en Allemagne. Comme l’annonce Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, le défenseur international français va étendre son bail jusqu’en 2029. Des géants européens comme le Real Madrid, Liverpool ou encore Manchester United sont intéressés par son profil et la direction de Leipzig s’attend à être attaquée pour le joueur de 21 ans l'été prochain. Coup de bluff ou vraie ambition de le garder ? Les prochains mois seront cruciaux dans ce dossier mais le club allemand sera en position de force.

