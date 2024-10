L'OM à l'affût, Pogba va faire une grande annonce

L’avenir de Paul Pogba se précise et comme pressenti, l’international français devrait quitter la Juventus Turin dans les semaines à venir. Le champion du monde 2018 sera ensuite libre de signer où il veut.

Suivi de près par l’Olympique de Marseille mais aussi par des clubs aux Etats-Unis à l’instar de Los Angeles, Paul Pogba sera bientôt libre. Sur son compte X officiel, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé la tendance des derniers jours, à savoir que le champion du monde français allait rapidement être libéré de son contrat avec la Juventus Turin. « Les négociations entre Paul Pogba et la direction de la Juve pour résilier son contrat se déroulent comme prévu » a publié le journaliste, avant de conclure. « Pogba ne jouera plus pour la Juventus et deviendra un agent libre pour 2025 » a lâché le spécialiste italien du mercato.

⚪️⚫️👋🏻 Negotiations between Paul Pogba and Juve board to terminate the contract are proceeding as expected.



Pogba will not play for Juventus again and will become a free agent for 2025. pic.twitter.com/GNoiK1drp7