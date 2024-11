Cherki au PSG en janvier, c'est l'heure ‍!

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Un joueur encore jeune, en grande forme actuellement, et suivi de longue date, Rayan Cherki coche toutes les cases pour réveiller l'animation offensive du PSG au mois de janvier.

Tout proche de signer au PSG au mercato l’été dernier, Rayan Cherki avait vu ce transfert capoter pour plusieurs raisons. Si la direction technique semblait partante, ce ne fut pas le cas de Nasser Al-Khelaïfi qui ne voulait pas entendre parler de négociations avec le clan Mbappé, qui avait alors pris en charge l’avenir de la pépite lyonnaise. Depuis, beaucoup de choses ont changé. L’international espoirs a rejoint l’écurie de Moussa Sissoko, un agent très proche du club parisien. Il a sous sa coupe notamment Ousmane Dembélé et Randal Kolo-Muani, et nul doute que les relations seront plus harmonieuses avec le PSG dans ces conditions.

Le nouveau prix de Cherki dévoilé

Surtout que, si Luis Enrique se défend de vouloir signer un numéro 9 absolument cet hiver malgré le déficit criant d’efficacité, car cela reviendrait aussi à admettre ses torts à propos du dernier mercato, l’entraineur espagnol est persuadé qu’il y a mieux à faire dans l’animation offensive. Cela signifie à la fois dans le coeur du jeu, et aussi sur les cotés où Dembélé et Barcola donnent satisfaction, mais ne sont pas vraiment concurrencés non plus.

Résultat, selon Live Foot, l’idée d’aller chercher Rayan Cherki cet hiver fait son chemin au sein du PSG. Le profil d’un joueur en réussite, qui a encore un grand avenir devant lui, et qui ne sera pas non plus hors de prix même s’il a récemment prolongé jusqu’en 2027, plait beaucoup. Sa valeur est donc remontée autour de 20 millions, mais cela reste un montant que le Paris SG est capable de mettre sans se mettre dans le rouge. L’OL pourrait bien ne pas apprécier de perdre un joueur décisif en cours de saison, mais nul doute que dans les discussions pour signer un nouveau bail alors qu’il pouvait partir libre en fin de saison, Rayan Cherki s’est assuré d’une porte de sortie en cas de belle offre, d’où qu’elle vienne.

Autant dire que les pièces du puzzle sont en tout cas bien en place et que le PSG n’aura pas besoin de réaliser des prouesses pour aller au bout de cette opération. Et Rayan Cherki, qui avait des fourmis dans les jambes pour quitter Lyon l’été dernier, pourrait bien dire oui à la première occasion. Surtout si elle vient d’un club capable de lui proposer la Ligue des Champions et un palmarès à étoffer.