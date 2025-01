Chelsea se réveille et lâche 80 millions au mercato

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Aucune arrivée à Chelsea pour le moment cet hiver, mais cela pourrait bien changer très rapidement. Les Bleus ont mis le paquet sur deux opérations.

Plutôt discret cet hiver, ce qui change des années passées, Chelsea a décidé de se réveiller à 10 jours de la fin du mercato. Les Blues sont entrés sur deux dossiers majeurs et dans lesquels ils n’étaient pas forcément pressentis. Il s’agit de celui menant à Alejandro Garnacho, que Manchester United veut bien céder face au forcing de Naples. Le club italien, qui vient de toucher le gros lot en vendant Khvicha Kvaratskhelia au PSG pour plus de 70 millions d’euros, a fait une offre de 50 millions pour l’attaquant argentin. Une proposition refusée par Manchester United. Selon Fabrizio Romano, Chelsea va profiter de cette période de latence pour s’inviter dans ce dossier, et pourquoi pas rafler la mise avec le grand espoir des Red Devils. Les discussions ont en tout cas déjà eu lieu entre le club londonien et l’international argentin. Il faudrait toutefois une offre proche de 65 millions d’euros pour permettre aux Blues de récupérer Garnacho.

Deux arrivées, 80 millions de lâchés

Dans le même temps, il y a un autre joueur invité à changer de club cet hiver sur lequel Chelsea accélère brutalement. Il s’agit de Reda Belahyane. Un temps suivi par l’OM, le milieu de terrain impressionne avec le Hellas Vérone, qui souhaite profiter de sa grande forme pour le vendre rapidement. Cela tombe bien, Gianluca Di Marzio affirme qu’un accord est proche d’être trouvé pour 15 millions d’euros, afin de faire signer l’international marocain.

Une enveloppe totale de 80 millions d’euros qui démontre que Chelsea n’a pas perdu ses ambitions, alors qu’un retour en Ligue des Champions est enfin envisagé avec la quatrième place actuelle. Mais cette position est fragile, avec notamment Manchester City juste derrière, et une série plus inquiétante de deux nuls et deux défaites sur les quatre derniers matchs de championnat.