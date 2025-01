Neymar envoie Salah et Vinicius en Arabie Saoudite

Au milieu de la nuit, Al-Hilal a officialisé la résiliation du contrat de Neymar, d’un commun accord avec la star brésilienne. L’Arabie Saoudite doit maintenant se trouver une nouvelle tête de gondole et a déjà identifié ses deux cibles principales.

Recrue phare de l’Arabie Saoudite à l’été 2023, Neymar restera dans l’histoire de la Saudi Pro League… comme le plus gros flop du championnat saoudien. Acheté pour plus de 90 millions d’euros au PSG et grassement payé à hauteur de 100 millions d’euros par an, l’international brésilien a disputé seulement sept matchs avec Al-Hilal. Un terrible échec pour l’Arabie Saoudite, qui va tenter de faire oublier ce fiasco monumental en frappant un très gros coup sur le marché des transferts l’été prochain. Pour cela, deux pistes sont explorées par la Saudi Pro League avec l’objectif de marquer les esprits.

Al-Hilal now free up significant budget due to Neymar's termination. A big drive is expected to find a new marquee star in time for the Club World Cup.



Saudi Pro League set to take FIFA up on the exceptional window between 1-10 June in order to sign players ahead of the… pic.twitter.com/ZIY8cSY8LF