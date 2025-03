Lille ‍: Jonathan David pour 0 euro, Arsenal dégaine

Dans : Mercato.

L'été prochain, Jonathan David sera libre de tout contrat. L'attaquant canadien, pas chaud à l'idée de prolonger au LOSC, ne manque pas de prétendants.

Jonathan David sera à un tournant de sa carrière dans quelques mois. L'attaquant international canadien sera en fin de contrat avec le LOSC et il se cherche un nouveau défi. Le joueur de 25 ans ne manque pas de prétendants, notamment en Premier League, un championnat qu'il apprécie. Depuis quelques semaines, West Ham a montré son intérêt pour récupérer Jonathan David. Le club londonien est même disposé à donner près de 20 millions de primes à la signature au Canadien pour le convaincre de signer. Une offre ferme a notamment été faite selon les informations de Sky Sports. Mais voilà, West Ham n'est pas le seul club à vouloir s'attacher les services du natif de Brooklyn.

Jonathan David, Arsenal va passer à l'action prochainement

Le média rajoute en effet qu'Arsenal rode et fera prochainement une offre à Jonathan David. Les Gunners attendent avant cela d’officialiser l’arrivée de leur nouveau directeur sportif, Andrea Berta. A noter que le joueur du LOSC aimerait lui une arrivée au FC Barcelone, club de son coeur. Mais pas certain qu'il soit une priorité pour les Catalans. Arsenal, qui a des ambitions plus fortes que West Ham, pourrait donc rafler la mise. Mais la proposition financière devra être en accord avec celle faite pour les Hammers. Avant de se projeter sur son avenir, David a une très belle carte à jouer en Ligue des champions avec les Dogues. Ces derniers seront aux prises avec le Borussia Dortmund en huitièmes de finale. En cas de belles prestations, le Canadien pourrait encore un peu plus se montrer et peut-être convaincre d'autres écuries de lui faire une proposition.