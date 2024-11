Grosse surprise, Paul Pogba raye deux pays de la carte

Dans : Mercato.

Par Adrien Guyot

Libre de tout contrat et autorisé à reprendre la compétition en mars de l’année prochaine, Paul Pogba va peaufiner sa préparation physique dans les prochaines semaines. Une chose est sûre, il ne souhaite pas rejoindre l'Arabie Saoudite ou les Etats-Unis.

Paul Pogba entrevoit la lumière au bout du tunnel. Le milieu international français, désormais âgé de 31 ans, n’a plus joué depuis un an en raison d’un contrôle positif à la testostérone alors qu’il portait le maillot de la Juventus. L’ancien de Manchester United a résilié son contrat avec la Vieille Dame et se retrouve libre de s’engager dans le club de son choix. La Pioche a également vu sa suspension de quatre ans être réduite à dix-huit mois. Il pourra reprendre la compétition en mars, mais il n’a pas encore trouvé l’identité de sa future équipe. Des négociations avec des équipes de MLS étaient évoquées, mais selon les informations d’ESPN, le principal intéressé espère encore rester parmi les cinq meilleurs championnats européens.

Pogba ne veut pas de la MLS et souhaite rester en Europe

🚨 Paul Pogba is determined to continue his career in one of Europe's top five leagues after terminating his contract with Juventus.



(Source: ESPN) pic.twitter.com/OutaihmRS7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 19, 2024

Le champion du monde 2018 avec l'Équipe de France est autorisé à reprendre l’entraînement en janvier. Ces derniers jours, plusieurs écuries ont manifesté un intérêt pour relancer la carrière du joueur, clairement à l’arrêt depuis l’automne 2023. Son choix est clair, il veut absolument rester en Europe parmi les cinq championnats les plus compétitifs, sûrement avec un objectif précis en tête : retrouver les Bleus, près de trois ans après sa dernière sélection contre l’Afrique du Sud en mars 2022. L’occasion de montrer aussi qu’il a encore des choses à prouver et que son talent ne s’est pas évaporé pendant cette longue interruption qui a également eu un impact négatif sur sa réputation. Les prochaines semaines permettront de voir quelle équipe va signer Pogba, et son choix est attendu par tous ceux qui sont impatients de le revoir sur un terrain.