MU ‍: Rashford au Barça, ce n'est pas bidon ‍!

Indésirable à Manchester United, où Ruben Amorim ne compte pas sur lui, Marcus Rashford est très courtisé. La rumeur d’un intérêt du FC Barcelone est à prendre au sérieux, même si le club blaugrana n’est pas en pole.

Il y a quelques jours, la presse italienne a lâché une bombe au sujet de l’avenir de Marcus Rashford. La star anglaise de Manchester United serait dans le viseur… de Côme, promu en Série A. Des moqueries ont fusé à l’égard de l’attaquant de 27 ans mais qu’il se rassure, il a peu de chances d’atterrir dans un club aussi peu réputé à l’échelon européen. Et pour cause, malgré son irrégularité chronique depuis plusieurs saisons, Marcus Rashford attire toujours la convoitise de très gros clubs.

Journaliste fiable pour Relevo, Matteo Moretto a apporté quelques précisons sur l’avenir de la star des Red Devils, informant notamment que Manchester United et l’AC Milan étaient actuellement en pleine négociation pour un potentiel transfert cet hiver. Aucun accord n’a toutefois été trouvé, ce qui laisse de l’espoir… au FC Barcelone. Car ce qui ressemblait à première vue à une rumeur assez peu crédible est au final une information fiable. Le club blaugrana est bien intéressé par l’idée de recruter Marcus Rashford, confirme notre confrère espagnol.

Le Barça cible bien Marcus Rashford

Mais pour parvenir à faire signer l’attaquant anglais, le vice-champion d’Espagne en titre doit d’abord « faire de la place » dans son effectif, comprenez par là vendre plusieurs joueurs pour libérer de la masse salariale et ainsi permettre de recruter un tel joueur. En outre, la Juventus Turin est également intéressée mais la Vieille Dame n’en fait pas une priorité pour l’instant. Le club turinois vient de boucler la venue de Randal Kolo Muani et sauf départ, elle ne recrutera pas un attaquant supplémentaire cet hiver. Relevo conclut en expliquant que d’autres formations « de premier plan » en Europe continuent par ailleurs de suivre avec la plus grande attention le dossier Marcus Rashford.