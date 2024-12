Kurzawa veut sa revanche, la Ligue 1 reçoit un message

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Sans club depuis son départ du PSG il y a quelques mois, Layvin Kurzawa ne désespère pas de trouver chaussure à son pied. Il est en tout cas prêt à faire de nombreux sacrifices.

Layvin Kurzawa (32 ans) veut un nouveau challenge dans le monde professionnel et se donne les moyens pour y parvenir. Sa fin d'expérience au PSG, après neuf ans passés au club, a été compliquée à gérer. Le latéral gauche n'a presque pas joué depuis de nombreux mois et forcément, cela rebute pas mal de clubs. Aussi, son énorme salaire dans la capitale (500 000 euros par mois selon certains chiffres) est un frein pour beaucoup d'équipes. Mais son souhait est de tout faire pour jouer de nouveau au football et prouver que rien ne sera une histoire d'argent.

Kurzawa ne se ferme aucune porte cet hiver

Lors de quelques mots échangés avec Foot Mercato, l'ancien international français a en effet lancé un message clair aux clubs qui voudraient tenter le coup pour le récupérer cet hiver lors du marché des transferts : « Je suis prêt à tout faire pour retrouver les terrains. Comme je l’ai dit, le foot, ça me manque aujourd’hui. Je suis prêt à tout pour retrouver les terrains. Je n’ai aucun problème avec ça. Ce n’est pas une histoire d’argent. Ce n’est pas un problème et cela ne le sera pas. Rejouer au football. C’est ça mon projet. Je n’ai pas d’autres idées en tête que repartir sur le terrain. Ce que je souhaite, c’est revenir sur les terrains où que ce soit. Je ne me suis pas fixé d’objectif clair en mode : oui, j’ai envie d’aller là-bas. Comme je l’ai dit, moi, c’est le terrain aujourd’hui que je veux. Que ce soit la France, l’étranger, peu importe, ce n’est pas un souci pour moi ». En France, son profil et son expérience pourraient être des éléments interessants pour pas mal d'équipes, notamment celles qui jouent le maintien. Affaire à suivre.