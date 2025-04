Liverpool tente un coup de génie au Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Pépite du football turc, Arda Güler n'arrive pas à exprimer tout son potentiel au Real à cause d'un temps de jeu limité. De quoi lui donner envie d'aller voir ailleurs l'été prochain. Cela tombe bien puisque Liverpool est sur les rangs pour l'accueillir.

Arda Güler deviendra t-il le nouveau Martin Odegaard du Real Madrid ? Il y a quelques années, les Merengue avaient misé gros sur le jeune norvégien. Malheureusement, il avait peu joué en Espagne avant d'exploser à Arsenal par la suite. Acheté 20 millions d'euros à l'été 2023, le milieu turc de 20 ans possède un profil similaire à son aîné et surtout une trajectoire identique. Güler n'arrive pas à enchaîner les matchs à Madrid, n'ayant débuté que 7 rencontres en Liga cette saison. C'est bien dommage quand on sait que l'entrejeu du Real est moins performant qu'auparavant et que le Turc brille en sélection comme l'a prouvé son Euro 2024 (un but et deux passes décisives).

🥉| @caughtoffside - Liverpool are considering making a move to sign Real Madrid's talented playmaker Arda Guler. pic.twitter.com/K8KpRUHcnM — Anfield Edition (@AnfieldEdition) April 4, 2025

Un match Liverpool-Aston Villa pour Güler

Cette faible utilisation a de quoi frustrer le jeune homme mais aussi donner des idées aux cadors du vieux continent. Selon le site Transfermarkt, l'un d'entre eux est sur les rangs pour récupérer la sensation du football turc. Il s'agit de Liverpool. Toutefois, les Reds ne sont pas les seuls séduits par le profil de Güler. Aston Villa convoite aussi le jeune madrilène, privilégiant un prêt du joueur de 20 ans. Liverpool imitera t-il son concurrent anglais ou tentera t-il d'obtenir le transfert définitif de l'ancien milieu de Fenerbahçe ? Au vu des espoirs placés par le Real Madrid dans sa pépite, le leader de Premier League devra sans doute payer le prix fort pour le chiper au mercato.