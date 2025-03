Jules Koundé, le Barça passe déjà à autre chose

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain lors du marché des transferts, le Barça sera assurément l'un des clubs à suivre. Quelques surprises pourraient avoir lieu, comme le départ de Jules Koundé.

Si le Barça a retrouvé des couleurs depuis quelques mois sur le plan sportif, ce n'est pas encore ça d'un point de vue économique. La direction catalane doit trouver de l'argent. Cela passera notamment par des ventes sur le marché des transferts estival. S'il fait actuellement partie des meilleurs joueurs du monde à son poste, Jules Koundé pourrait bien être sacrifié par le FC Barcelone. C'est du moins ce que croit savoir Mundo Deportivo, qui précise que si Jules Koundé ne prolonge pas bientôt son contrat, qui expire en juin 2027, il sera alors vendu cet été.

Koundé sur le départ, le Barça a déjà des noms en tête

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JACQUEMUS (@jacquemus)

Sport rajoute de son côté que Vanderson est même actuellement la piste privilégiée pour venir renforcer la défense du Barça. Son compatriote, Wesley (Flamengo), est aussi un profil qui plait aux Catalans. Cependant, ces pistes sont très onéreuses (près de 40 millions d'euros). En plus des deux Brésiliens, trois autres pistes sont sur la table : Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Marc Pubill (Almeria) et enfin Oscar Mingueza (Celta Vigo), qui a déjà évolué sous les couleurs du Barça. Reste à savoir pour combien Jules Koundé serait vendu, alors qu'un montant de 60 millions d'euros circule depuis quelques heures. Nul doute que l'international français n'aura pas trop de mal à trouver preneur. Cette saison avec le Barça, l'ancien Bordelais a pris part à 43 matchs toutes compétitions confondues, pour 3 buts marqués et 8 passes décisives délivrées. Son départ serait une énorme perte pour le FC Barcelone, mais les caisses catalanes ont cruellement besoin d'être renflouées, sous peine de connaitre de nouveaux problèmes.